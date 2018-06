Príncipe saudita deixa reino para fazer exames médicos

Em abril, o príncipe retornou à Arábia Saudita um mês depois de ter viajado aos Estados Unidos para exames médios. Nayef, que é meio irmão do rei, é um dos príncipes mais poderosos da maior economia árabe do mundo e tem conduzido o reino depois da repressão à Al Qaeda, após os atentados de 11 de Setembro.

Nayef, cuja idade estimada é de 78 anos, foi apontado como segundo vice-primeiro-ministro em 2009, uma indicação informal de que ele seria o próximo na linha de sucessão do trono depois do rei e do príncipe herdeiro. Em outubro, Nayef foi nomeado príncipe após a morte do príncipe herdeiro. As informações são da Dow Jones.