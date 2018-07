Príncipe saudita viajará aos EUA para fazer exames

Ele deve deixar o país no próximo sábado. O príncipe Sultão, que também é ministro da Defesa e da Aviação da Arábia Saudita, fez uma cirurgia no Hospital Presbiteriano de Nova York em fevereiro de 2009 para tratar uma doença não revelada e passou cerca de um ano se recuperando nos EUA e num palácio em Agadir, no Marrocos.

Sultão é meio-irmão do rei Abdullah, de 86 anos, e voltou a seu país, em novembro quando Abdullah viajou aos EUA para fazer duas cirurgias nas costas no mesmo hospital de Nova York. O monarca retornou à Arábia Saudita no início deste ano. As informações são da Associated Press.