Príncipe William e Kate chegam aos EUA no domingo O príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, chegarão a Nova York neste domingo para uma visita de três dias aos Estados Unidos. Na segunda-feira, o herdeiro do trono britânico deve se encontrar com o presidente norte-americano, Barack Obama, e depois ele e a esposa, que está grávida do segundo filho, devem assistir a um jogo de basquete.