Príncipe William e Kate esperam o segundo filho

LONDRES - O príncipe britânico William, neto da Rainha Elizabeth, e a mulher dele, Kate, anunciaram nesta segunda-feira, 8, que estão esperando o segundo bebê. A duquesa de Cambridge está novamente sofrendo de fortes enjoos matinais, disse sua assessoria.

O bebê será o quarto na linha de sucessão do trono britânico, seguido pelo irmão mais velho, George - primeiro filho do casal, nascido em julho do ano passado - por seu pai, William, e pelo avô, príncipe Charles.

"A rainha e os membros de ambas as famílias estão contentes com a notícia de que suas realezas estão esperando o segundo filho", disse o Palácio de Buckingham em um comunicado. Não foram divulgados detalhes de quando o bebê deve nascer.

O gabinete de William disse que Kate, de 32 anos, sofre de hyperemesis gravidarum, um mal-estar matinal agudo que causa náuseas e vômito, e requer hidratação e nutrientes suplementares, condição que a fez buscar tratamento hospitalar nos primeiros meses da gravidez do primeiro filho.

George nasceu em julho de 2013 em meio a um grande furor internacional, que evidenciou a popularidade mundial do jovem casal real britânico. / REUTERS