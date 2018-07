Príncipe William herda US$ 15,7 milhões em seu 30º aniversário

LONDRES - O príncipe William da Inglaterra, que nesta quinta-feira, 21, completa 30 anos, receberá uma herança de 10 milhões de libras (US$ 15,75 milhões) de sua mãe, a princesa Diana, falecida em 1997, segundo informa a imprensa britânica.

Após sua morte, Lady Di deixou a seus dois filhos - os príncipes William e Harry - quase 13 milhões de libras (US$ 20,32 milhões), mas o montante ascende atualmente a 20 milhões de libras (US$ 31,5 milhões), ao contabilizar os juros do fundo em que o dinheiro foi investido.

O filho mais velho do príncipe Charles, que é o segundo na linha de sucessão à coroa britânica, tem direito à metade do montante.

Desde o casamento de William com Kate Middleton, no ano passado, a mídia do Reino Unido especulara sobre a possibilidade de o príncipe usar o dinheiro da herança para comprar uma residência de campo na qual formaria sua família.

No entanto, porta-vozes da Casa Real apressaram-se a ressaltar que a herança não representará "uma mudança visível no estilo de vida do príncipe nas próximas semanas ou meses".

"Vinha sendo especulado que os duques de Cambridge construiriam uma casa, mas não há nenhum plano nesse sentido", afirmou um porta-voz da Família Real ao diário "The Daily Telegraph".

O príncipe William completou em maio os exames para se tornar capitão da Real Força Aérea Britânica, na qual serve como piloto de busca e resgate, um trabalho pelo qual recebe 40 mil libras anuais (US$ 62,9 mil).