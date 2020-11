Príncipe William testou positivo para a covid-19 em abril, diz mídia inglesa

LONDRES - O príncipe William, segundo na linha de sucessão do trono britânico, testou positivo para a covid-19 em abril, no mesmo período em que o pai, príncipe Charles, se recuperava da doença. A mídia britânica divulgou a informação neste domingo, 1, ao citar fontes do Palácio de Kensington, residência oficial do Duque de Cambridge.

William manteve o diagnóstico em segredo porque não queria alarmar o país, segundo o tabloide The Sun. "Outras coisas mais importantes estavam acontecendo e eu não quis preocupar ninguém", teria dito o príncipe a uma fonte da publicação.

Ele foi tratado por médicos do palácio e seguiu os direcionamentos das autoridades ao se isolar na casa da família real em Norfolk. O tabloide disse ainda que William teve 14 compromissos oficiais virtuais em abril.

"William sofreu bastante com o vírus. Em um momento, ele teve dificuldade para respirar, então todos ao seu redor entraram em pânico", disse outra fonte ao The Sun.

A BBC também confirmou a notícia citando fontes do Palácio de Kensington. O gabinete do príncipe William não se pronunciou sobre as publicações.

O príncipe Charles, pai de William, anunciou no dia 25 de março que o sucessor da rainha Elizabeth II testou positivo para o coronavírus. O herdeiro se autoisolou em sua residência na Escócia por sete dias e apresentou sintomas leves.

O Reino Unido já registra mais de 46 mil mortes pelo novo coronavírus e entrará em novo lockdown nacional nesta quarta-feira,4./REUTERS