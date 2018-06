Príncipe William visita Kate no hospital

William chegou ao Hospital Rei Eduardo 7º pouco depois do meio-dia de hoje.

Ontem, ao informar sobre a internação da Kate Middleton, o Palácio de Saint James informou que a princesa está grávida.

A gravidez foi descoberta depois de Kate ter dado entrada no Hospital Rei Eduardo 7º, no centro de Londres, com náuseas matinais severas.

De acordo com o Palácio de Saint James, Kate foi hospitalizada com hiperemese gravídica, um caso tão grave de enjoos e vômitos que exige hospitalização, uma vez que há risco de desnutrição e desidratação.

Pouco mais de um ano e meio depois de terem se casado, o príncipe William e a princesa Kate esperam seu primeiro filho.

William é o segundo na linha de sucessão ao trono do Reino Unido, atrás apenas de seu pai, o príncipe Charles. Com isso, considera-se elevada a probabilidade de seu primeiro filho ou filha vir um dia a tornar-se monarca. As informações são da Associated Press.