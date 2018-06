Princípio de incêndio causa fechamento parcial de usina nuclear nos EUA

Uma falha em um transformador na usina nuclear Indian Point 3, no Estado de Nova York, causou um princípio de incêndio e levou ao fechamento parcial da unidade. Um porta-voz da empresa Entergy, que controla a planta, disse que o desligamento é automático e que as condições no local são seguras e estáveis, sem vazamento de materiais radioativos.

O transformador recolhe a energia produzida pela usina e altera a voltagem. Na tarde deste sábado, a falha provocou uma chama, que foi apagada pelo sistema automático de combate a incêndios e por funcionários da planta. As causas do incidente estão sendo investigadas. Não está claro por quanto tempo a unidade ficará desligada.

A usina, que fica em Buchanan, fornece energia para residências, empresas e prédios públicos da cidade de Nova York e do condado de Westchester. /AP