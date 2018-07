Prisão construirá ala especial para Breivik O governo da Noruega pretende construir uma ala psiquiátrica especial no presídio em que Anders Behring Breivik está detido. O pavilhão será feito especialmente para Breivik, permitindo que as autoridades mantenham o autor dos massacres de Oslo e da Ilha de Utoya no centro penitenciário mesmo que ele seja declarado insano pela Justiça e precise ser internado.