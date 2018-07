Prisão do capitão do Costa Concordia é revogada A juíza italiana Valeria Montesarchio decidiu retirar a medida cautelar de prisão domiciliar aplicada ao capitão do navio Costa Concordia, Francesco Schettino, mas afirmou que ele deve permanecer em sua cidade natal, perto de Nápoles, durante a investigação criminal relacionada ao acidente que deixou 32 mortos na costa da Toscana.