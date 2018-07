Prisioneiro mais jovem de Guantánamo volta ao Canadá

Omar Khadr, de 26 anos de idade, quase não acredita que está de volta ao Canadá, comentou hoje a advogada Brydie Bethell. Khadr foi transferido ontem de Guantánamo para uma prisão de segurança máxima em Ontário. Ele era o prisioneiro mais jovem mantido na base naval dos EUA.

Em 2010, como parte de um acordo, Khadr declarou-se culpado de matar um soldado norte-americano no Afeganistão. Pelo acordo, abriu-se a possibilidade de ele ser enviado ao Canadá a partir de outubro do ano passado. Antes do acordo, ele alegou ter confessado a morte de um soldado dos EUA depois de ter sido submetido a tortura.

Khadr tinha apenas 15 anos quando foi preso, em 2002, no Afeganistão. Ele foi capturado depois de ter sido baleado durante uma troca de tiros com soldados norte-americanos. As informações são da Associated Press.