Prisões de Ruanda usam fezes de presidiários para gerar energia

Combustível de cocô

Ruanda está realizando um experimento inovador em suas penitenciárias.

O país conta com 14 grandes prisões e, a fim de economizar recursos energéticos, resolveu fazer com que as fezes produzidas pelos presidiários sirvam como fonte para o biogás usado nas cozinhas dos centros de detenção.

Os excrementos são mesclados com fezes de vaca, armazenados dentro de câmaras e depois transformados em um biogás que é alimentado por meio de um sistema de tubulação desenvolvido pelos próprios presidiários.

A estimativa é de que, se bem-sucedido, o projeto possa propiciar um corte de gastos equivalente a US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 3,1 milhões).