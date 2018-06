Problema na aviação dos EUA foi causado por avião U-2

Em comunicado, a agência confirmou que os computadores de controle de tráfego aéreo enfrentaram problemas enquanto processavam o plano de voo do U-2, que pode voar a uma altura de até 70 mil pés. Os computadores erroneamente perceberam a alta altitude do plano de voo como se fosse uma operação típica de baixa altitude.

Quando um mecanismo automático do sistema tentou computar rotas com o objetivo de evitar colisões com outras aeronaves de baixa altitude, grandes quantidades de memória disponível dos computadores foram usadas e interromperam outras funções de processamento de voo, explicou a FAA.

O sistema caiu por cerca de uma hora, forçando a unidade regional de controle da FAA no Sul da Califórnia a temporariamente recusar aeronaves.

A agência informou que ajustou o sistema e que está confiante que o reparo irá evitar a ocorrência de um erro similar. Fonte: Associated Press.