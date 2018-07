Problemas nos EUA continuam dias após furacão Isaac

NEW ORLEANS - Cinco dias após a passagem do furacão Isaac pelo Estado da Louisiana, mais de 200 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica, milhares ainda não conseguiram retornar para suas casas e algumas áreas continuam inundadas. O presidente Barack Obama visita a região nesta segunda-feira, 3, um dia antes da Convenção Nacional Democrata.

Pelo menos sete pessoas foram mortas pelo fenômeno natural - cinco na Louisiana e duas no Mississippi. No domingo, mais de 2,8 mil pessoas ainda estavam registradas em abrigos do governo e da Cruz Vermelha. Autoridades ainda não sabem quantos vão precisar de abrigo por um longo prazo.

Progresso está sendo feito em diversos locais. Trabalhadores estão retornando às plataformas de petróleo e gás, a eletricidade voltou para centenas de milhares e a cidade de New Orleans continua a reparar os danos.

Obama vai reunir-se com autoridades locais, visitar áreas afetadas, vistoriar as medidas de reconstrução e depois falará com a imprensa, informou a Casa Branca. O candidato à presidência pelo Partido Republicano, Mitt Romney, percorreu a região na sexta-feira.

As informações são da Associated Press