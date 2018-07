Procissão de barcos em Londres marca jubileu da rainha

Uma procissão de mil barcos no rio Tâmisa, neste domingo, é um dos pontos altos das comemorações dos 60 anos de reinado de Elizabeth 2ª no Reino Unido.

Os britânicos estão tendo quatro dias de festas em comemoração pelo jubileu de diamante - que até então só havia sido celebrado pela rainha Victoria, que reinou de 1837 até sua morte, em 1901.

O passeio pelo Tâmisa está sendo acompanhado por milhões de britânicos pela TV e nas margens do rio, apesar do mau tempo em Londres. Enquanto isso, diversas festas de rua estão sendo organizadas pelo país em comemoração pelo jubileu.

Elizabeth 2ª, acompanhada de seu marido, o duque de Edimburgo, e de outros membros da realeza, viajará da Ponte Albert, no oeste do rio, até a Tower Bridge, no leste, a bordo de uma luxuosa embarcação real decorada com 10 mil flores.

O Tâmisa é parte crucial da história britânica desde a época dos romanos, e procissões por suas águas foram usadas diversas vezes em demonstrações de poder de monarcas.

Ao mesmo tempo, o local deverá receber alguns manifestantes republicanos, que criticam as despesas feitas na comemoração do jubileu.

A procissão pelo rio deverá custar mais de R$ 30 milhões, financiados por doações privadas, mas os custos de segurança recairão sobre os impostos.

Show e desfile

Na segunda-feira, um show de música com artistas como Shirley Bassey, Elton John e Jessie J será transmitido do palácio de Buckingham; e, na terça-feira, uma carruagem de 1902 buscará Elizabeth 2ª em uma missa de ação de graças na Catedral de São Paulo e a levará para um desfile por Londres.

O centro da capital está todo decorado com bandeiras britânicas e lojas estão repletas de produtos associados à realeza. Algumas pesquisas de opinião indicam um aumento na aprovação popular da monarquia britânica por conta das comemorações.

Elizabeth 2ª é rainha desde 1952, após a morte de seu pai, o rei George 6º. Ela é chefe de Estado do Reino Unido e dos países da Commonwealth (entre eles, Austrália, Canadá, Jamaica e Nova Zelândia).

A rainha não tem poderes executivos ou legislativos, mas cabe a ela declarar de maneira protocolar quando o país está em estado de guerra ou paz, liderar as Forças Armadas, proclamar a dissolução do Parlamento e ratificar tratados internacionais, entre outras atribuições, como receber convidados estrangeiros e representar o país no exterior.

Sua importância é apontada também pelo fato de ser "um símbolo de unidade e orgulho nacional".

História

Até agora, em seu reinado, Elizabeth viajou a 116 países, em 261 visitas oficiais.

Seus 60 anos no trono foram marcados por diversos acontecimentos históricos, como a Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim e do bloco comunista europeu; seu país esteve envolvido nas guerras das Malvinas (1982), do Iraque e do Afeganistão e foi alvo de atentados do IRA (Exército Republicano Irlandês) e de extremistas islâmicos, que detonaram bombas no sistema de transporte londrino em 2005.

Em 1997, a monarquia foi profundamente afetada pela morte da princesa Diana, mas viu sua popularidade crescer no ano passado, com o casamento do príncipe William e Kate Middleton.

Toda Londres, incluindo a casa do premiê (acima), está decorada para o jubileu

No campo cultural, o reinado foi marcado pela explosão de movimentos musicais como a "beatlemania" e o movimento punk, que mudaram para sempre os rumos da música.

No futebol, a Inglaterra conquistou sua única Copa do Mundo, em 1966. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.