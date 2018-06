Procurador de Alepo deixa regime sírio O procurador-geral de Alepo, Ahmed al-Nuaimi, anunciou ontem que abandonou o regime do ditador da Síria, Bashar Assad, por meio de um vídeo divulgado na internet - enquanto combates entre os rebeldes que tentam depor o presidente desde março de 2011 e as forças leais ao governo continuavam em torno do aeroporto da cidade, a segunda maior do país.