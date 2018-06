Procurador-geral do Egito retira pedido de demissão O procurador-geral do Egito, Talaat Abdullah, retirou nesta quinta-feira seu pedido de demissão, alguns dias após ter manifestado que se desligaria do cargo. Talaat foi nomeado para o cargo recentemente pelo presidente Mohammed Morsi, mas sua nomeação para procurador-geral provocou vários protestos de procuradores, que chegaram a reclamar em frente ao escritório. Talaat disse que pediu demissão "sob pressão" e que hoje retirava o pedido.