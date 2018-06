Procurador-geral dos EUA vai a Paris para reunião sobre terrorismo

Autoridades francesas identificaram os dois suspeitos como os irmãos Said e Cherif Kouachi. Em 2008, Cherif foi condenado a uma pena de prisão de 18 meses por integrar um grupo terrorista, de acordo com os promotores franceses. Um terceiro suspeito se entregou às autoridades. Durante o ano passado, representantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos tiveram uma série de reuniões com representantes europeus para discutir as ameaças à segurança decorrentes de pessoas de países ocidentais que viajam para a Síria para combater grupos jihadistas e depois voltam para casa. Acredita-se que milhares de europeus viajaram para a Síria com esse propósito, de acordo com autoridades de segurança. / Dow Jones Newswires A reunião foi anunciada enquanto a polícia francesa continua a procurar por dois suspeitos de ataque de manhã de quarta-feira em Paris na sede do jornal satírico Charlie Hebdo. Doze pessoas foram mortas no ataque.

O procurador-geral americano, Eric Holder, vai viajar a Paris neste fim de semana para reuniões do alto escalão sobre o terrorismo, informaram assessores nesta quinta-feira, 8. Holder vai participar de um encontro com representantes europeus liderados pelo ministro do Interior francês, Bernard Cazeneuve, de acordo com assessores. As conversas vão ser centradas nas ameaças terroristas, riscos de pessoas que regressam dos campos de batalha estrangeiros e combate doméstico ao extremismo violento.