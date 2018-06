Procuradores peruanos pedem à Justiça que proíba Kuczynski de deixar o país

LIMA - Procuradores da equipe especial anticorrupção da Promotoria do Peru pediram à Justiça que proíba o ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski de deixar o país, informaram fontes ligadas ao Ministério Público. O líder renunciou ao cargo na tarde de quarta-feira 21 em meio a acusações de corrupção e um processo de impeachment dado como certo.

+ Deputados da base do governo peruano anunciam que votarão pelo impeachment de PPK

+ Proibido de ir à Cúpula das Américas, Maduro ironiza queda de PPK no Peru

De acordo com as fontes, o pedido da Promotoria foi apresentado ao Tribunal de Investigação Preparatória Nacional, que processa os casos de corrupção ligados à Lava Jato no Peru. Os procuradores querem garantir que Kuczynski permaneça no país durante as investigações nas quais é acusado de receber dinheiro da construtora Odebrecht quando era ministro de Alejandro Toledo, entre 2005 e 2006. O ex-presidente nega as acusações.

+ Presidentes latino-americanos destituídos ou forçados a renunciar

+ Crise no Peru ameaça realização de Cúpula das Américas

Kuczynski renunciou após sua situação no governo se tornar insustentável. Na terça-feira, o partido de oposição Força Popular, liderado pela ex-candidata presidencial Keiko Fujimori, divulgou uma série de vídeos nos quais o irmão dela, Kenji Fujimori, e alguns congressistas ligados a ele ofereceram obras públicas ao também parlamentar Moisés Mamani em troca do voto contra o impeachment do presidente.

Segundo PPK, como é conhecido Kuczynski, as imagens dos vídeos foram editadas e causaram “uma grave distorção do processo político”.

O Congresso tinha previsto debater nesta quinta-feira, 22, o impeachment de Kuczynski por permanente incapacidade moral, mas ele apresentou na véspera a sua carta de renúncia ao Legislativo, diante da pressão de diversos setores políticos.

Apesar da renúncia, Kuczynski ainda mantém a imunidade presidencial até o Congresso aceitar formalmente o pedido de renúncia, o que pode acontecer na sexta-feira. / REUTERS e EFE