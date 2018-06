Procuradoria confirma destituição do prefeito de Bogotá A procuradoria-geral colombiana ratificou nesta segunda-feira a destituição do prefeito de Bogotá, Gustavo Petro. Não cabe recurso à decisão do procurador-geral Alejandro Ordóñez, que também proibiu Petro de ocupar cargos públicos durante 15 anos.