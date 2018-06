Procuradoria da Coreia do Sul convoca presidente destituída para interrogá-la

SEUL - A procuradoria da Coreia do Sul convocou a ex-presidente do país Park Geun-hye para depor na investigação do escândalo que levou à sua destituição, confirmada na semana passada pela Corte Constitucional.

"Enviamos a ordem ao advogado de Park na manhã de hoje (quarta-feira, 15). A data da convocação é 21 de março, às 9h30", diz o comunicado do MP sul-coreano.

Park é acusada de ser cúmplice da rede de corrupção e tráfico de influência montada por sua amiga e confidente Choi Soon-sil, chamada de "Rasputina" pela imprensa.

Procurada, a defesa de Park anunciou que vai "cooperar" com a investigação.

Enquanto estava na Presidência, Park se negou a responder os interrogatórios dos magistrados especiais dedicados ao caso, apesar das reiteradas petições.

Choi está sendo julgada por ter utilizado sua relação com a presidente para obrigar a grandes empresas sul-coreanas a pagar propinas de milhões de dólares a fundações privadas criadas por ela, supostamente em troca de favores. / AFP