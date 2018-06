Procuradoria espanhola denunciará líder catalão por 'rebelião'

MADRI - A Procuradoria-geral espanhola apresentará na próxima semana uma acusação contra o governador da Catalunha, Carles Puigdemont, por delito de rebelião, passível de 30 anos de prisão, informou um porta-voz à agência France-Presse.

"Essa acusação talvez possa ser ampliada ao governo catalão e à mesa do Parlamento regional", afirmou ainda a fonte. A informação ainda não foi confirmada oficialmente.

O Parlamento regional catalão votou nesta sexta-feira, 27, uma moção para dar início ao “processo constituinte” e se separar da Espanha. Minutos depois, o Senado espanhol aprovou a aplicação do Artigo 155, que autoriza a intervenção no governo da Catalunha e a destituição de seus líderes separatistas.

A moção independentista foi apresentada por parlamentares do partido Junts Pel Sí e da legenda Candidatura da Unidade Popular (CUP) que, juntos, têm maioria na assembleia regional catalã.

Os grupos independentistas argumentam que assim pretendem "assumir o mandato do povo expressado no plebiscito" de independência realizado no dia 1.º, declarado ilegal por Madri. Cerca de 90% dos eleitores que foram às urnas votaram a favor da secessão. O índice de participação foi de 43%.

Na quinta-feira, diversos políticos tentaram mediar para que Puigdemont anunciasse a convocação de eleições e evitasse a efetividade de tais medidas, mas não tiveram sucesso. / REUTERS, AFP e EFE