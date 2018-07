Produção de leite permanece abaixo de meta em Camaguey

O jornal estatal Granma informou ontem que a meta de produção de leite na Província de Camaguey - que tem uma forte tradição pecuária em Cuba - não deverá ser cumprida este ano.

Segundo o diário, órgão oficial do Partido Comunista Cubano, o "descontrole" da produção e "falta de previsão" da indústria local estão entre as causas da baixa.

O aumento da produção de leite está entre os principais objetivos do presidente Raúl Castro para a substituição da importação de alimentos em Cuba. Hoje, 80% do abastecimento da ilha vem de fora do país. Na opinião do líder cubano, o impulso da produção alimentar é uma questão de "segurança nacional".

"Tudo parece indicar que as justificativas, as explicações absurdas e as promessas passaram a compor parte do arsenal que alguns empresários e quadros administrativos usam para sair do caminho (...) ou para eximir-se de sua cota de responsabilidade diante de um deslize ou de um descumprimento na ordem produtiva", afirmou o jornal, expressando a opinião do governo.

De acordo com o diário, porém, a produção de leite foi prejudicada também por ter estado "emaranhada primeiro pelos efeitos reais de uma intensa e prolongada seca". Mas, segundo o Granma, agora, essa indústria está "entorpecida" pela má gestão administrativa.

O jornal afirmou ainda que alguns produtores não estão se ajustando às regras impostas pelo governo para o setor e não cumprem prazos de entrega estabelecidos com o Estado com a intenção de comercializar o leite no mercado negro e, assim, obter maior lucro com o insumo.

A queda na produção do leite segue uma tendência também registrada na agricultura - incluindo a indústria açucareira - do país recentemente. Estima-se que Cuba gaste cerca de US$ 1,5 bilhão todos os anos com a importação de trigo, milho, leite em pó e derivados de soja (farinha e óleo), o que representa até 73% dos gastos do país com alimentos. / EFE