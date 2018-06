Produção de petróleo na Síria cai 96% desde 2011

Ele atribuiu a queda de produção a "um aumento dos ataques terroristas a instalações de petróleo, sanções do Ocidente e a decisão de empresas estrangeiras de suspender operações" no país. A maior parte dos poços de petróleo da Síria fica no leste e no norte, em áreas controladas pelos rebeldes.

O petróleo respondia pela maior fatia da receita de exportação do país antes dos conflitos. A queda de produção resultou na escassez do produto em todo o país, impulsionou as vendas no mercado negro e levou o governo a importar do Irã quase todo o volume necessário para atender às suas necessidades. Fonte: Dow Jones Newswires.