Produção industrial da Alemanha cresce 1,3% em julho

Na comparação com julho de 2011, a produção industrial alemã caiu 1,4% em julho deste ano, também em termos ajustados. O Ministério revisou ainda para cima o dado de junho, que mostrou uma queda de 0,4% da produção industrial, menor do que o declínio de 0,9% anunciado originalmente.

Os dados são os mais recentes sinais de resistência do setor de manufatura da Alemanha, apesar da crise das dívidas da zona do euro em curso. As informações são da Dow Jones.