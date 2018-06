Produção industrial da China cresce 10,1% em novembro A produção industrial de valor agregado da China cresceu 10,1% em novembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, o que representa uma aceleração em relação a outubro, quando houve aumento anual de 9,6%, de acordo com dados do Escritório Nacional de Estatísticas. A alta de novembro excedeu a previsão dos economistas consultados pela Dow Jones, que era de avanço de 9,8%.