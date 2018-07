Produção industrial na Europa cresce 1,2% em agosto

Estatísticas oficiais da União Europeia, por intermédio da Agência Eurostat, apontaram que a produção industrial cresceu 1,2% em agosto em comparação com julho, e aumentou 5,3% em relação a agosto de 2010. Segundo economistas, o resultado foi mais forte do que o esperado. Eles apostavam em queda da produção industrial em 0,8% no mês, e aumento de 2,1% no ano.

O aumento mensal na produção foi o maior desde janeiro, e a elevação anual, a maior desde abril. Esta elevação da produção industrial é uma boa notícia para a economia da zona do euro, que tem contado com as fábricas e suas exportações para obter ganhos.

Entretanto, é improvável que este forte desempenho em julho e agosto seja sustentado, pois um levantamento com gestores de compras sinalizam que poderá haver uma queda em setembro. As informações são da Dow Jones.