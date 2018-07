Produtor de vídeo anti-Islã é preso nos EUA

Nakoula Besseley Nakoula, de 55 anos, produtor do filme Inocência dos Muçulmanos, que desatou uma onda de violência nos países islâmicos, foi preso ontem em Los Angeles. De acordo com a promotoria, no entanto, o motivo da detenção não teria relação com o conteúdo do vídeo anti-islâmico. Segundo Thom Mrozek, do escritório do promotor, Nakoula teria violado os termos de sua liberdade condicional.

"Posso confirmar que ele está preso e participará de audiência na corte federal no centro de Los Angeles", disse Mrozek. Nakoula foi condenado a 21 meses de prisão em 2010 por fraude bancária. Após cumprir um ano em regime fechado, saiu sob liberdade condicional.

Pelos termos da liberdade condicional, ele não poderia utilizar a internet por um período de cinco anos sem autorização prévia nem usar pseudônimos sem comunicar à polícia. / AP, AFP e REUTERS