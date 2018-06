Produtores de maconha legal nos EUA tentam driblar obstáculos de regulamentação federal

WASHINGTON - Legalizados nos Estados Unidos a nível estadual – em 29 Estados e em Washington DC –, produtores de maconha enfrentam obstáculos para operar que provêm da proibição da droga a nível federal. Entre eles estão questões fiscais, acesso a financiamento, transações bancárias e a descentralização da produção para locais onde a droga ainda é proibida, mas a mão de obra é mais barata, segundo a revista britânica The Economist.

+Por que dois terços dos americanos apoiam legalização da maconha?

Em virtude de regras de impostos federais adotadas ainda nos anos 80 que tinham como objetivo coibir o narcotráfico, produtores de maconha legalizada perdem cerca de 70% da receita em impostos para o governo.

Além disso, como a maconha ainda é classificada pelo governo federal como uma droga ilegal, as empresas também não podem transportar insumos para sua produção para além dos Estados no qual a droga é legalizada.

O acesso a bancos também é restrito, o que faz com que grandes quantidades de dinheiro sejam transportadas em carros-fortes entre as sedes.

Outro problema envolve a estruturação dessas empresas. Normalmente, setores como análise de desempenho e recursos humanos seriam transferidos para outros Estados, mas no caso da produção de maconha isso também não acontece.

+Congresso do Peru aprova uso medicinal da maconha

O financiamento dessas firmas, que por regulamentação federal não pode ser incentivado nos Estados Unidos, faz o caminho inverso, no entanto. Os recursos são buscados em investidores canadenses, que dão o capital inicial para muitas produtoras.

O resultado disso é o aumento da competição, e com ele, a queda do preço e a quebra dos cartéis ilegais. A libra de maconha custava há dois anos no Colorado US$ 2 mil. Hoje o preço é de US$ 1,3mil.