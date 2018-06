Produtores se preparam para ciclone na Austrália

A Rio Tinto, maior exportadora australiana de minério de ferro, suspendeu o carregamento de sua produção nos portos de Dampier e Cape Lambert, devido à chegada da tempestade, segundo informou a empresa em um comunicado.

O grupo norte-americano de energia Apache também já se prepara para a chegada do ciclone próximo às suas produções de petróleo e gás. "Alguns campos de petróleo estão sendo fechados, enquanto a produção de gás deve continuar", afirmou um porta-voz da empresa, que também está retirando alguns funcionários de suas operações na costa.

Já a Chevron está se preparando para garantir a segurança em Barrow Island, onde investe em um projeto de exportação de gás de 52 bilhões de dólares australianos.

Os meteorologistas australianos alertaram que ventos de até 100 quilômetros por hora são esperados na costa oeste do país nesta sexta-feira, e devem se intensificar no sábado. As informações são da Dow Jones.