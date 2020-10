Professor que mostrou caricaturas de Maomé é decapitado na França

PARIS - Um professor de história foi decapitado nesta sexta-feira, 16, perto de Paris, e o suspeito foi morto pela polícia, informou a Procuradoria Nacional Antiterrorista, que investiga o caso. A vítima utilizou caricaturas de Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão, segundo uma fonte policial. De acordo com outra fonte, o assassino gritou 'Alá é grande' antes de ser morto pela polícia.

O ataque aconteceu por volta das 17h (horário local, 14h de Brasília), perto de uma escola. O acusado de ser o autor do ataque foi morto pela polícia, disse uma fonte judicial. A Polícia da cidade de Conflans Saint-Honorine, a cerca de 50 km ao noroeste de Paris, foi alertada sobre a presença de um suspeito que rondava uma escola, disse a Procuradoria.

Ao chegar, a polícia encontrou a vítima decapitada a 200 metros da escola. Os policiais tentaram prender um homem que segurava uma faca, mas ele os ameaçou. Os policiais então dispararam contra o suspeito após ele gritar 'Alá é grande', um grito que passou a ser associado a terroristas que dizem professar o islã.

Foi estabelecido um perímetro de segurança e o serviço antibomba foi chamado por suspeita de que o homem estivesse usando um colete explosivo.

A Procuradoria Nacional Antiterrorista abriu uma investigação por "assassinato em conexão com uma empreitada terrorista" e "associação criminosa terrorista".

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, que estava no Marrocos, decidiu voltar a Paris imediatamente. O presidente francês, Emmanuel Macron, visitará Conflans-Sainte-Honorine nesta noite, segundo a presidência. O chefe de Estado visitou antes a unidade de crise instalada no Ministério do Interior. /AFP