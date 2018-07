Professora é homenageada por acalmar crianças durante tiroteio no México

A professora mexicana Martha Rivera Alanis foi condecorada nesta segunda-feira por ter conseguido acalmar as crianças de uma pré-escola em Monterrey durante um tiroteio ocorrido em local próximo.

Martha gravou a cena em seu celular na última sexta-feira e o vídeo ganhou repercussão no YouTube. Na gravação, Martha é vista pedindo às crianças - de em média quatro anos de idade - que se mantenham abaixadas e com a cara no chão enquanto, ao fundo, se ouvem tiros.

Para acalmar os alunos, ela pede que eles cantem canções.

Para o governo de Nuevo Leon, onde fica Monterrey, no norte do país, a ação de Martha é "um exemplo para todos". Ela recebeu uma homenagem do governador do Estado, Rodrigo Medina.

Em seguida, disse ter sentido medo durante o episódio, "mas me ajudou estar com meus alunos". Ela também declarou, via Twitter, que o vídeo foi postado na internet por "terceiras pessoas" e que não pretendia ganhar notoriedade.

Cinco pessoas morreram no tiroteio, em um ponto de táxi próximo à pré-escola, em mais um capítulo da guerra do narcotráfico no México.

De acordo com o jornal mexicano El Universal, citando estatísticas do governo federal, mais de 34,6 mil pessoas foram mortas entre dezembro de 2006 e dezembro de 2010 em episódios relacionados ao crime organizado no México.