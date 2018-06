Professores de Utah recebem aula de tiro Duzentos professores de Utah receberam ontem em um centro esportivo instruções sobre o manuseio de armas de fogo. O curso foi dado por ativistas pró-armas, segundo os quais os educadores armados poderiam ter uma chance de impedir ataques a tiros nas escolas. O evento foi organizado pelo Conselho do Tiro Esportivo de Utah, em resposta ao ataque um atirador em Newtown, no Estado de Connecticut, que matou 20 crianças e 6 funcionários da escola Sandy Hook no dia 14.