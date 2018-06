Professores mantém armas ocultas em cidade do Texas Na pequena cidade de Harrold no Texas, as crianças e seus pais não se preocupam muito com segurança da única escola da comunidade, principalmente porque alguns dos professores carregam armas, de forma oculta. A delegacia mais próxima fica a 30 minutos de distância e as pessoas tendem a conhecer (e confiar) umas nas outras. Por isso, o conselho da instituição aprovou em votação a permissão para que os professores levassem armas para a escola.