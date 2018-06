Programa nuclear do Irã será discutido em Nova York

A agência ISNA citou o representante do governo iraniano para as negociações, Abbas Araghchi, dizendo que as conversas serão realizadas nos bastidores de uma reunião sobre o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), em maio.

Essa seria a primeira vez em anos que o Irã e o Ocidente negociam sobre o programa nuclear do país oriental em Nova York.

As potências mundiais e o Irã continuam a negociar um acordo final para o programa nuclear do país. Sob os termos de um acordo interino alcançado em novembro, o Irã concordou em reduzir seu programa em troca do alívio de algumas sanções financeiras. Fonte: Associated Press.