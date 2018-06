Projeção dá vitória a Santorum em Louisiana Segundo projeção da CNN, o ultraconservador Rick Santorum (foto) deve vencer a prévia republicana no Estado da Louisiana com 39% dos votos. Em pesquisas divulgadas antes da apuração, ele tinha 15 pontos porcentuais à frente de Mitt Romney, que lidera a contagem geral de delegados necessários para conseguir a indicação do partido, em agosto.