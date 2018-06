Projeção eleitoral indica que oposicionista Modi será próximo premiê da Índia O líder oposicionista indiano Narendra Modi, um nacionalista hindu, será o próximo primeiro-ministro da Índia, já que as projeções do resultado das eleições parlamentares indicam que seu partido, favorável a políticas pró-mercado, está prestes a conseguir a mais esmagadora vitória eleitoral no país nos últimos 30 anos.