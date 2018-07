Projeções apontam maioria para Romney

O candidato republicano Mitt Romney teria 82 votos no Colégio Eleitoral, segundo a projeção, nos Estados de Indiana, Carolina do Sul, Kentucky, Oklahoma, Alabama, Geórgia, Tenesse, Arkansas e Virgínia Ocidental. Obama teria 65 votos conquistados nos Estados de Vermont, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, Maine, Rhode Island, Delaware e Distrito de Columbia.

Na maior parte dos Estados centrais e em toda a costa oeste dos Estados Unidos, entretanto, não há apuração em curso até o momento. A votação prossegue nos três maiores colégios eleitorais do país: Califórnia (55 votos), Nova York (29) e Texas (38 votos). Na Flórida, que tem 29 votos no Colégio Eleitoral e onde a apuração mostra um empate técnico entre os dois candidatos à Casa Branca, o presidente Barack Obama tem uma vantagem de pouco menos de 100 mil votos sobre Romney. Até agora, com 62% dos votos apurados no Estado, Obama tem 50% e Romney, 49%.

Além da Flórida, outros Estados são considerados difíceis de projetar o resultado. Não há projeções na CNN e Associated Press, por exemplo, nos Estados de New Jersey, Mississippi, New Hampshire e Pensilvânia.