Projeções dão vitória a Romney em Illinois Na liderança da disputa interna do Partido Republicano, com 20 vitórias em 31 primárias estaduais já realizadas, o conservador Mitt Romney venceu a disputa de ontem em Illinois, segundo projeções das redes de TV Fox e CNN. De acordo com pesquisas de boca de urna, Romney tinha 45% dos votos e o ultraconservador Rick Santorum, antes favorito entre os republicanos de Illinois, 35%.