Projeções mostram empate na câmara baixa italiana

A coalizão centrista do atual primeiro-ministro Mario Monti aparece com 10,8% dos votos, um pouco acima do piso de 10%, marca abaixo da qual alguns dos partidos menores do grupo poderiam ser excluídos do Parlamento.

Como o partido de Grillo compete sozinho, ou seja, não faz parte de uma coalizão, ele pode se tornar o maior da Câmara. As projeções são baseadas em uma amostra de quase 60% dos votos, colhida em todo o país.

Uma disputa tão apertada pode elevar as tensões na Itália, onde a legislação eleitoral concede um bônus de 55% das cadeiras na Câmara para a coalizão que obtém o maior número de votos. A Casa tem um total de 630 assentos. As informações são da Dow Jones.