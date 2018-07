Projeto dá à Síria prazo para conter uso de arma pesada Um projeto de resolução das potências ocidentais enviado ontem aos membros do Conselho de Segurança dá um prazo de dez dias para que o governo do presidente Bashar Assad pare de usar armas pesadas nas cidades sob pena de sanções. O projeto, cuja cópia foi obtida pela AFP, indica sanções não militares - diplomáticas e econômicas - estipuladas no Capítulo 7º da Carta da ONU se o governo sírio mantiver sua violenta ofensiva.