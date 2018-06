Projeto de lei quer autorizar envio de forças dos EUA contra Estado Islâmico

WASHINGTON - Um deputado americano está propondo que o Congresso aprove um projeto que autoriza o governo dos Estados Unidos a enviar tropas para combater o grupo extremista Estado Islâmico (EI). Segundo o democrata Adam Schiff, do Estado da Califórnia, o Legislativo não deveria esperar que a Casa Branca envie o projeto.

"Estamos há muito tempo nesse jogo de saber quem vai enviar o projeto primeiro, o Congresso ou a Casa Branca", disse Schiff. "É hora de superarmos isso". Republicanos controlam as duas Casas atualmente e podem agir para negar um pedido enviado por Obama.

A Casa Branca tem se apoiado em uma autorização do Congresso de 2001, época do ataque às Torres Gêmeas, para justificar todos os seus ataques a grupos terroristas desde então. O presidente Barack Obama quer enviar um novo contingente para treinar e auxiliar forças iraquianas e sírias no combate ao Estado Islâmico, mas já avisou que pedirá uma nova autorização do Congresso para isso.

A proposta de Schiff autorizaria o uso de força contra o Estado Islâmico por três anos no Iraque e na Síria, mas proibiria o uso de tropas terrestres em missões de combate nos dois países. Ela vai contra o os planos do secretário de Estado, John Kerry. À Comissão de Relações Exteriores do Senado, Kerry disse que uma nova permissão não deveria limitar a ação aos dois países, nem deveria impedir o envio de forças terrestres, se necessário. O secretário disse ainda que ela deveria ter um dispositivo que permitisse sua renovação.

O deputado reconheceu que o projeto não atende as expectativas da Casa Branca, mas afirmou que nada impede que o presidente peça uma nova permissão ao Congresso caso deseje, por exemplo, enviar forças terrestres. / ASSOCIATED PRESS