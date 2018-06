Projeto no Irã quer aumentar enriquecimento de urânio

De acordo com a emissora, o projeto seria colocado na agenda do parlamento para debate, mas ainda não há data definida para a discussão. O projeto de lei tem que ser aprovado por, no mínimo, 290 parlamentares da Casa.

A ação provavelmente é uma resposta a outro projeto introduzido no Senado norte-americano na última semana que prevê a autorização de novas sanções econômicas contra o Irã, rompendo o acordo nuclear alcançado em Genebra, no mês passado.

No acordo, o Irã concordou em limitar o enriquecimento de urânio em 5% e neutralizar o arsenal do material enriquecido a 20% em troca da flexibilização de algumas sanções e da não imposição de novas restrições. Fonte: Associated Press.