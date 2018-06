Projeto para ampliar poderes de Erdogan avança na Turquia

ANCARA - Uma comissão do parlamento da Turquia deu seu sinal verde à polêmica reforma constitucional para introduzir um sistema presidencial, que poderá ser submetida a votação nas próximas semanas, informou a agência Anadolu nesta sexta-feira, 30. O projeto, se aprovado, deve dar mais poderes ao presidente Recep Erdogan.

A comissão deu sinal verde para 18 dos 21 artigos propostos pelo Partido Justiça e Liberdade (AKP. O Parlamento deve debatê-lo e votá-lo na segunda semana de janeiro. Se a reforma for aprovada por uma maioria de três quintos, a Assembleia poderá convocar um referendo para ampliar os poderes de Erdogan. Com o auxílio da legenda opositora MHP, o AKP deve ter os votos necessários.

Com a reforma, o presidente turco terá autoridade para implementar o Estado de Emergência no país, assim como o direito em destituir ministros, e representará o comandante das Forças Armadas turcas em nome do parlamento.

Um dos três artigos eliminados pela comissão propôs dar ao presidente a autoridade sobre entidades jurídicas públicas e a nomeação de altos funcionários. Outro artigo eliminado permitia a substituição de parlamentares em caso de morte.

No entanto, uma outra seção que propunha dar ao presidente o poder de regular instituições públicas foi incluído em outro artigo que aborda as autoridades do chefe de Estado.

Erdogan tem ganhado força após debelar um fracassado golpe de Estado atribuído a militantes do clérigo Abdullah Gullen. O governo do presidente, que também foi primeiro-ministro, tem prendido jornalistas, acadêmicos, militares e funcionários públicos críticos a ele. / EFE