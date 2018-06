Promessas de pacto com EUA Ashraf Ghani, de 64 anos, foi ministro das Finanças do governo do presidente Hamid Karzai e tem reputação de ser um tecnocrata exigente e com temperamento forte. Pouco antes da invasão soviética ao Afeganistão, nos anos 80, ele conseguiu uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, na Universidade Columbia, onde obteve PhD em antropologia cultural. Nos anos 90, foi economista do Banco Mundial, atuando em projetos de desenvolvimento na Ásia. Durante a campanha presidencial, prometeu encurtar os laços com o Ocidente, firmar pacto de segurança com EUA e combater a corrupção.