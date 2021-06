Promotor da Lava Jato peruana pede prisão preventiva de Keiko

LIMA - Um procurador da equipe especial da Lava Jato peruana pediu nesta quinta-feira, 10, a prisão preventiva da candidata Keiko Fujimori, por ter se reunido indevidamente com uma testemunha do caso Odebrecht, enquanto o resultado da eleição presidencial de domingo continua em aberto.

O procurador José Domingo Pérez pediu à Quarta Vara do Crime Organizado "que seja revogado o comparecimento com restrições (liberdade condicional) e seja emitida a prisão preventiva contra a candidata Keiko Fujimori Higuchi", que disputa a presidência do Peru contra o candidato de esquerda Pedro Castillo, que tem uma leve vantagem na apuração dos votos.

“Se determinou novamente que a acusada Fujimori Higuchi cumpra a determinação de não se comunicar com testemunhas; e se tornou público e notório que ela se comunica com a testemunha Miguel Torres Morales”, afirmou o procurador.

Na entrevista coletiva que Keiko concedeu na quarta-feira 09, quando anunciou que que pediria a revisão de 802 atas de votação - o que representa cerca de 200 mil votos -, a candidata do partido Força Popular apareceu ao lado de Miguel Torres Morales, que é testemunha de acusação fiscal no caso Odebrecht e, segundo Pérez, prestou depoimento em setembro de 2020, na presença da advogada de Keiko, Giulliana Loza.

Segundo pessoas próximas à campanha de Keiko, Morales se tornou um porta-voz da campanha desde que ela passou para o segundo turno e a acompanhou em diversos atos políticos. Ex-congressista, Morales é amigo de Keiko há anos e diz que apenas tratou de temas de campanha com a candidata conservadora.

Keiko é investigada por receber dinheiro ilegal da construtora brasileira Odebrecht para as campanhas de 2011 e 2016, mas nega as acusações. Como não foi condenada, Keiko pode se candidatar.

Em março, Pérez pediu uma pena de 30 anos e 10 meses de prisão para Keiko pelos crimes de lavagem de dinheiro, crime organizado, obstrução de justiça e declaração falsa em processo administrativo. Se não vencer as eleições, Keiko pode ser julgada. Caso vença, o seu processo fica congelado até que ela deixe o cargo.

Filha do ex-ditador Alberto Fujimori, Keiko ficou em prisão preventiva por 1 ano e 4 meses em 2020.

Agora, o juiz Víctor Zúñiga Urday deve convocar uma audiência para ouvir os argumentos do procurador Pérez e da defesa de Keiko, mas ainda não há data definida.

Voto a voto

Keiko disputa a eleição presidencial com o candidato de esquerda Pedro Castillo, que aparece na frente, com uma pequena vantagem. Com 99% das urnas apuradas, Castillo tem 50,2% dos votos e Keiko, 49,7%.

Ao pedir a anulação de 200 mil votos, a campanha de Keiko alegou irregularidades e indícios de fraude. A própria candidata havia dito, no começo da semana, que teria vídeos para provar as acusações. Observadores internacionais até agora dizem que o processo eleitoral ocorreu normalmente.

Castillo falou em vitória na quarta-feira e recebeu uma série de congratulações ao longo do dia. A diferença entre os dois candidatos é de 71.455 votos. / Com AFP