Promotor do Egito pode apelar de sentença a Mubarak Uma autoridade egípcia afirmou que o alto promotor público do país vai apelar da sentença dada no julgamento do ex-presidente Hosni Mubarak, que absolveu o ex-líder e seus dois filhos das acusações de corrupção e liberou autoridades policiais de responsabilidade pela morte de manifestantes durante a revolta popular do ano passado.