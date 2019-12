Promotor estende investigação de Keiko Fujimori e analisa nova ordem de prisão

O Ministério Público do Peru estendeu a investigação em curso contra Keiko Fujimori para incluir outros crimes e analisa a possibilidade de solicitar uma nova ordem de prisão contra a líder da oposição, que permaneceu na prisão até duas semanas atrás.

A medida, formalizada pelo promotor José Domingo Pérez e divulgada pela mídia local nesta terça-feira, 10, estendeu a investigação à suposta comissão dos crimes de associação ilegal, organização criminosa e declaração falsa e fraude processual.

Atualmente, Perez estava investigando a líder do partido Força Popular pelo crime de lavagem de dinheiro, por ter recebido um milhão de dólares de origem ilegal da empresa brasileira Odebrecht para financiar suas campanhas eleitorais. Agora, o promotor também pediu que uma empresa imobiliária pertencente ao marido de Fujimori, o americano Mark Vito Villanella, fosse considerada na extensão da investigação.

Perez também incluiu personagens ligados à Força Popular e ao ambiente mais próximo de Keiko, incluindo Jaime Yoshiyama, Pier Figari, Ana Herz de Vega, Vicente Silva Checa, José Chlimper, Adriana Tarazona e Jorge Trelles.

O promotor considerou entre os novos elementos o testemunho do empresário Jorge Yoshiyama, sobrinho de Jaime Yoshiyama, que colabora com a Justiça e afirma que Fujimori sabia das contribuições da Odebrecht em suas campanhas eleitorais.

Além disso, os empresários Dionisio Romero e Vito Rodríguez, dos grupos Credicorp e Gloria, que alegaram ter entregado à Fujimori diretamente US $ 3,65 milhões e US $ 200.000 em dinheiro, respectivamente, disseram ao Ministério Público há três semanas que os valores não foram declarados.

Nesse sentido, Pérez disse que informações falsas sobre receitas e despesas foram apresentadas nas campanhas eleitorais da Força Popular e que a supervisão das finanças dos partidos políticos foi ridicularizada.

Pedido de prisão. O promotor Rafael Vela, coordenador da equipe da Lava Jato, disse à imprensa local na terça-feira que a "possibilidade" de registrar um novo pedido de prisão preventiva contra Fujimori foi analisada.

"Nesses casos, o Ministério Público tem a clara posição de que a libertação de Keiko Fujimori representa um perigo para a investigação e, como tal, estamos tomando todas as precauções necessárias", disse Vela, do Brasil, onde participa de novos interrogatórios de ex-executivos da Odebrecht .

O promotor enfatizou que esta investigação "está cada vez mais próxima da conclusão", uma vez que durante este ano "houve um progresso significativo" nas investigações, e elogiou "o trabalho e o planejamento estratégico de um grupo de auditores corajosos que ainda não se abateram ante qualquer pressão ".

Outros depoimentos. Além dos testemunhos de outras contribuições milionárias que não foram declaradas, a situação judicial de Keiko Fujimori ficou complicada nos últimos dias após novas declarações que garantem que ela tentou boicotar as investigações em curso.

Na semana passada, o ex-presidente do Congresso Daniel Salaverry disse que Fujimori se coordenou com o ex-magistrado César Hinostroza, que deve ser extraditado da Espanha por seus supostos vínculos com uma rede de corrupção no Judiciário. Salaverry também afirmou que Keiko pediu a ele em 2018 que entregasse um envelope com documentos ao procurador supremo Pedro Chávarry, que em janeiro passado renunciou ao cargo de procurador-geral em meio a reclamações sobre seus supostos vínculos com a rede criminosa conhecida como "Os colarinhos brancos do Porto".

Na sexta-feira passada, o empresário Antonio Camayo também disse aos promotores que Keiko é a "Sra. K" mencionada em um áudio gravado pela polícia enquanto ele estava coordenando uma reunião em casa entre Fujimori e o então juíz Hinostroza. /EFE