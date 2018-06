Promotor indicia Cristina com base em denúncia de Nisman

BUENOS AIRES - O promotor Gerardo Pollicita indiciou nesta sexta-feira a presidente argentina, Cristina Kirchner, o chanceler Héctor Timerman e dirigente kirchenristas com base na acusação feita por seu colega Alberto Nisman quatro dias antes de morrer, no dia 18 (leia aqui a denúncia completa). A iminência do indiciamento havia levado a Casa Rosada a denunciar no início do dia um "golpismo judicial".

O indiciamento não prevê data para que os mencionados deponham, mas indica que Pollicita considera a hipótese levantada por Nisman válida e pede o aprofundamento da investigação.

O promotor encontrado com um disparo na cabeça em seu banheiro no dia 18 acusou a presidente, o chanceler e dirigentes governistas de proteger altos funcionários iranianos que, para a Justiça argentina, estiveram envolvidos no atentado contra a Associação Mutual Israelita-Argentina (Amia), onde morreram 85 e se feriram mais de 300. O acobertamento estaria relacionado a um pacto comercial entre o Irã e a Argentina, que envolveria troca de petróleo por grãos. Seu corpo foi encontrado um dia antes de esclarecer no Congresso argentino suas denúncias.

O governo classificou a medida como uma tentativa de desestabilizar o governo. "(O indiciamento) Não tem valor jurídico nenhum, mas o efeito é estrepitoso. Por isso questiono o promotor (Pollicita), porque é uma clara manobra de desestabilização antidemocrática", disse o porta-voz Aníbal Fernández, que completou: "Se minha mãe escuta isso, que não sabe nada de direito, o que entende é 'a presidente envolvida nisso'". O porta-voz da presidência, Jorge Capitanich, também se manifestou. "É golpismo judicial ativo. O único objetivo é geral impacto político", afirmou.

Nesta sexta-feira, será divulgada a composição do grupo que substituirá o Nisman na investigação do atentado. Uma nova visita de peritos será feita no apartamento do promotor no bairro de Puerto Madero.