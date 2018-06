Promotor Nisman é enterrado em cemitério judaico na Argentina

BUENOS AIRES - O promotor federal Alberto Nisman foi enterrado nesta quinta-feira, 29, no cemitério judaico de La Tablada, na Grande Buenos Aires. Uma multidão esperava a entrada do cortejo fúnebre do promotor que denunciou a presidente Cristina Kirchner pela suposta ordem em 2012 de uma operação de acobertamento de iranianos que teriam realizado o atentado contra a Associação Mutual Israelita Argentina (AMIA) em 1994. Quatro dias depois da denúncia contra a presidente, Nisman foi encontrado morto, com um tiro na cabeça no banheiro de seu apartamento.

Diversas pesquisas indicam que a maioria dos argentinos considera que Nisman foi assassinado e responsabiliza o governo Kirchner de sua morte.

Nos três primeiros dias após a morte de Nisman, o governo Kirchner insistiu na tese do suicídio. Mas, no quarto dia a presidente Cristina, por intermédio de seu blog, deu uma guinada no discurso oficial da Casa Rosada, indicando que considerava que "ele não havia suicidado-se".

Ao entrar no cemitério, o cortejo fúnebre foi recebido com gritos de "justiça-justiça!" por parte do público que aguardava a passagem do caixão de Nisman. Diversas pessoas seguravam cartazes com seu nome, enquanto que outras agitavam bandeiras argentinas com uma faixa preta em sinal de luto.

Velório. Horas antes, milhares de pessoas compareceram às portas do velório de Nisman, realizado na funerária O'Hiuggings, em Núñez. Nas portas da funerária, as pessoas exibiam cartazes com os dizeres "Somos todos Nisman" e gritavam "Cristina (Kirchner) assassina", sugerindo uma suposta responsabilidade da presidente na morte do promotor.

A promotora-geral da República, Alejandra Gils Carbó, famosa por sua militância kirchnerista, enviou uma coroa de flores ao velório que foi destruída pelo público. Horas depois, a promotora compareceu ao velório e foi vaiada pela multidão que esperava nas portas da casa funerária.

O embaixador dos Estados Unidos Noah Mamet, os principais líderes da comunidade judaica, além de representantes da oposição, foram ao velório dar os pêsames à família e dar o último adeus ao promotor.

Cristina não emitiu um comunicado de pêsames à família de Nisman. Ela considera que o promotor integrava uma "conspiração" contra seu governo.

Vítimas. A religião judaica proíbe o enterro de um suicida na área comum do cemitério. Para as pessoas que morreram nessa circunstância existe uma ala reservada, ao lado de um dos muros do cemitério. No entanto, na semana passada, após um breve debate, as lideranças da comunidade judaica portenha chegaram ao consenso de que Nisman não morreu por suicídio, mas sim, assassinato.

Desta forma, a decisão foi a de enterrá-lo na área comum do cemitério, nas proximidades de onde estão enterradas várias pessoas que morreram no ataque terrorista contra a AMIA. O ato foi interpretado dentro da comunidade judaica como um desafio aos setores que alegam que Nisman suicidou-se.

Nisman estava envolvido com a investigação do caso desde 1997. A partir de 2004 tornou-se o chefe da promotoria especial do caso AMIA.

Na comunidade judaica Nisman, está sendo chamado de a vítima número 86 da AMIA. No ataque terrorista de 1994 morreram 85 pessoas e 300 ficaram feridas.

Os amigos do promotor afirmam que Nisman estava entusiasmado nos dias prévios à sua morte. Segundo os depoimentos, o promotor não estava deprimido nem estressado.